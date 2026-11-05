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Grève du 5 novembre en direct : 7 établissements impactés, une grande manifestation à 10h30 à Lyon

  • par Vincent Guiraud

    • Alors qu'une partie du pays sera à l'arrêt ce jeudi 5 novembre, le mouvement social contre la vie chère et autour des mobilisations lycéennes se poursuit à Lyon et dans le département du Rhône. Suivez en direct cette nouvelle journée de manifestation.

    10h10 : La grève touchera aussi les écoles

    Selon le SNUDI-FO, la grève des enseignants et AESH des écoles publiques du Rhône devrait être suivie ce jeudi 5 novembre. D'après les premières remontées du syndicat, plusieurs écoles seront fermées, notamment à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux et Vaulx-en-Velin. Dans d'autres communes, les grévistes devraient être majoritaires. Les personnels sont également appelés à rejoindre la manifestation lyonnaise, prévue à 10h30 au départ de la Manufacture des Tabacs, pour réclamer notamment une hausse de 10 % du point d'indice et la création de postes.

    10h : Un important dispositif de sécurité déployé

    Les autorités annoncent un dispositif de sécurité renforcé pour encadrer la mobilisation qui partira à 10h30 de Lyon, et prévenir les éventuels débordements. Policiers et gendarmes nationaux, unités mobiles, réservistes, équipes cynophiles, hélicoptères, drones et unités Sentinelle seront notamment mobilisés. Des contrôles d’identité, inspections de sacs et de coffres de véhicules pourront également être réalisés, sur réquisitions du procureur de la République.

    9h45 : Les transports lyonnais largement perturbé ce jeudi

    En raison de la grève, aucun métro ni funiculaire ne circulera ce jeudi sur le réseau TCL. Plusieurs lignes de bus sont également supprimées ou fonctionneront à fréquence réduite. Les tramways seront, eux, majoritairement maintenus, malgré quelques perturbations.

    9h28 : La justice donne raison à la préfecture

    Après le rejet de leur recours par le tribunal administratif, les syndicats devront renoncer à rejoindre la place Bellecour ce jeudi. Le cortège partira à 10h30 de la Manufacture des Tabacs et empruntera le cours Gambetta, le quai Claude-Bernard et l’avenue Berthelot jusqu’à la place Jean-Macé. Entre 20 000 et 30 000 manifestants sont attendus à Lyon ce jeudi.

    A lire aussi : Manifestation du 5 novembre à Lyon : les syndicats déboutés, le nouveau parcours dévoilé

    9h15 : Sept établissements impactés ce jeudi matin

    Ce jeudi matin, sept établissements (4 lycées et 3 universités) sont perturbés par des rassemblements ou des manifestations. Science Po, Lyon 1 et Lyon 3 sont concernés tandis que Lyon 2 et l'ENS resteront fermés ce jeudi.

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