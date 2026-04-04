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Ils annoncent jusqu’à 20 degrés à Lyon ce samedi 4 avril. (@Guillaume Lamy)
Ils annoncent jusqu’à 20 degrés à Lyon ce samedi 4 avril. (@Guillaume Lamy)

Un début de week-end de Pâques marqué par la douceur printanière, jusqu’à 20 degrés attendus à Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Les températures continuent de grimper à Lyon. Il fera près de 20 degrés ce samedi 4 avril.

    Après un week-end dernier marqué par un vent glacial et des températures en dessous des normales de saison, les Lyonnais vont pouvoir enfin profiter du printemps ce samedi 4 avril. Ce matin, les températures orbitent autour des 10 degrés. Le ciel, quant à lui, est couvert par les nuages.

    Ces mêmes nuages sont amenés à partiellement disparaître dans l’après-midi pour laisser place à de belles éclaircies. En ce qui concerne les températures, le mercure grimpera jusqu’à 20 degrés, soit 4 unités de plus que la normale de saison.

    De quoi parfaitement lancer ce week-end Pascal.

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