Un début de week-end de Pâques marqué par la douceur printanière, jusqu’à 20 degrés attendus à Lyon

Les températures continuent de grimper à Lyon. Il fera près de 20 degrés ce samedi 4 avril.

Après un week-end dernier marqué par un vent glacial et des températures en dessous des normales de saison, les Lyonnais vont pouvoir enfin profiter du printemps ce samedi 4 avril. Ce matin, les températures orbitent autour des 10 degrés. Le ciel, quant à lui, est couvert par les nuages.

Ces mêmes nuages sont amenés à partiellement disparaître dans l’après-midi pour laisser place à de belles éclaircies. En ce qui concerne les températures, le mercure grimpera jusqu’à 20 degrés, soit 4 unités de plus que la normale de saison.

De quoi parfaitement lancer ce week-end Pascal.