Voyage : de nouvelles destinations au départ de Lyon

L'aéroport Saint-Exupéry élargit sa liste de destinations au départ de Lyon. A partir de septembre, trois nouvelles grandes villes européennes seront accessibles par vols directs.

La compagnie aérienne low cost Wizz Air ouvre de nouvelles lignes direct à Lyon. Rome, Cracovie et Tirana seront désormais accessibles sans escales. En effet, les vols à destination de Rome et de la Cracovie existent déjà, cependant ce sont des vols avec escales. Les nouvelles lignes vont donc permettre de réduire l'emprunte carbone des vols déjà existant.

A partir de septembre 3 vols par semaine seront proposés pour aller à Rome, et 2 par semaine pour les vols à destination de la Cracovie et Tirana. Grâce à ces nouvelles lignes, Lyon confirme sa volonté de devenir un relais important dans la France, mais également dans l'Europe.

Rome

Destination européenne phare, la capitale italienne n'est plus à présenter. Ce musée à ciel ouvert sera désormais accessible en 2h30, et non 4h30 comme c'est le cas pour le moment.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par turismoroma (@turismoromaweb)

Cracovie

L'ancienne capitale polonaise est classée au patrimoine mondiale de l'UNESCO depuis 1978. La ville est considérée comme la capitale culturelle du pays, avec des bâtiments qui reflètent ses 1000 ans d'histoire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kraków Experience (@krakowexperience)

Tirana

La capitale de l'Albanie est un peu moins connue que les deux premières villes. Pourtant c'est une des villes qui s'est le mieux développé après l'épisode soviétique. Tirana est désormais la scène d'évènements culturels importants, et d'une architecture bien particulière.