Du 27 juin au 2 septembre, la Métropole de Lyon a mis en place un programme d'activités pour les enfants et leur famille. "L'été ensemble dans la Métropole" s'installera dans 30 communes du territoire.

Afin d'occuper les enfants du Grand Lyon pendant l'été, différents acteurs ont collaboré pour établir un programme riche dans le cadre de "L'été ensemble dans la Métropole". C'est dans ce cadre que Métropole vacances sportives et Métropole quartiers d'été peuvent proposer plus de 160 activités sur tout l'été.

"L’objectif est de permettre aux enfants et aux familles de passer un été agréable et festif sur le périmètre métropolitain."

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Afin d'y participer, les familles doivent s'inscrire sur le site du Grand Lyon. Selon les activités, certaines imposent une tranche d'âge, et d'autres sont gratuites. En général, le programme est proposé aux enfants âgés de 3 à 18 ans. Il sera possible de faire du baseball, de l'escrime, du karaoké, du e-sport, ou du codage informatique...

Toutes les activités auront lieu dans différents endroits de la métropole : Givors, Lyon, Vénissieux, Bron, etc. De nombreuses animations auront lieu dans les "quartiers prioritaires de la Ville", la précarité y étant la plus grande, afin de faciliter l'accès au programme aux familles modestes. De plus, via la CAF, les Eclaireurs et éclaireuses de France, ou la Jeunesse au plein air, la Métropole de Lyon s'est engagée à financer les activités de près de 3 500 familles.