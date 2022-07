Son nom : "l'étape 22D". Son nouveau projet d'urbanisme transitoire initié par la Métropole de Lyon. Ce nouvel espace situé au Carré de Soie à Villeurbanne va accueillir différentes activités économique et d'hospitalité.

Une vingtaine de bâtiments, 4 hectares et 33 000m² de bâtiments. Voilà la nouvelle acquisition de la Métropole de Lyon. La politique d' "urbanisme transitoire" permet au Grand Lyon d'exploiter des espaces vides et abandonnés. Ces sites sont alors utilisés pour répondre aux besoins du territoire et des habitants. C'est dans le cadre de cet objectif que s'inscrit la première phase de "l'étape 22" : la Manufacture des mobilités actives, un nouvel espace dédié à la conception des vélos qui doit booster l’ambition industrielle dans ce secteur.

Les autres projets d'aménagements sont encore en discussion. Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard (EELV), a évoqué lors de l'inauguration de la manufacture, la création de logements d'urgence pour les réfugiés, et particulièrement ukrainiens. Le milieu associatif du territoire devrait lui aussi profiter des nombreux bureaux, halles et ateliers.

Ce lieu, a cheval entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, va être exploité par la Métropole de Lyon pendant cinq ans afin de lancer les activités économiques qui s'y développeront.