Après le vote pour la suppression des Zones à faibles émissions (ZFE), le maire LR de Saint-Priest et élu d'opposition à la Métropole de Lyon va présenter un vœu en ce sens.

La commission spéciale chargée d'étudier le projet de loi de "simplification" a voté, mercredi 26 mars, la suppression des Zones à faibles émissions (ZFE), étendus en 2021 dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'air et de limiter les émissions de particules fines en excluant certains véhicules en fonction des fameuses vignettes Crit’Air.

"Si ce vote ne signifie pas la suppression immédiate et définitive des ZFE, il traduit une prise de conscience des conséquences néfastes de ces 'zones à forte exclusion' et de la nécessité de revoir en urgence ce dispositif", a réagi dans un communiqué Gilles Gascon, maire LR de Saint-Priest et président du groupe d'opposition La Métro positive au conseil de la Métropole de Lyon.

Lire aussi : ZFE : "quand nous serons aux manettes en 2026 nous reverrons le périmètre", promet Gilles Gascon (LR)

Ce vœu présenté en conseil municipal ce jeudi

Celui qui à tacler à de nombreuses reprises la ZFE lyonnaise, et notamment son élargissement aux Crit'Air 3 au 1er janvier dernier, annonce avoir réuni "avant même ce vote à l'Assemblée nationale" les maires de la Métropole pour leur "proposer un voeu commun à adopter dans chaque conseil municipal".

Il le présentera jeudi 27 mars lors du conseil municipal de Saint-Priest. Ce voeu, rédigé conjointement par les groupes la Métro Positive, Inventer la Métropole de Demain et Synergies Élus et Citoyens, "demande notamment à la Métropole un moratoire sur l'interdiction des véhicules Crit'Air 3, l'abandon de l'interdiction des Crit'Air 2 et un assouplissement des restrictions, en particulier les week-ends, les jours fériés et la nuit", détaille-t-il.

Lire aussi : Interdiction des véhicules Crit’air 3 : la ZFE de Lyon rentre dans le dur