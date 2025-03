Une nouvelle unité d'accueil d'urgence destinée aux adolescents en situation de vulnérabilité a été inaugurée à Tassin-la-Demi-Lune. Cette dernière nommée Villa Tassin accueillera prochainement huit mineurs.

Un nouveau lieu d'accueil destiné aux adolescent en situation de précarité a été inauguré au sein de la Métropole de Lyon. Située à Tassin-la-Demi-Lune, la villa Tassin accueillera huit jeunes âgés de quatorze à dix-huit ans. Cette dernière devrait permettre d'offrir un cadre sécurisé et un accompagnement adapté aux mineurs vulnérables.

Afin d'accueillir ces adolescents, d'importants travaux de restructuration ont été menés au sein de l'ancienne maison individuelle. Entre-autres : la démolition et le re cloisonnement des espaces, la création de nouveaux sanitaires adaptés, la mise en conformité du bâtiment en matière de sécurité incendie et l'installation d'une chaufferie bois et d'une centrale de ventilation double-flux : "Notre priorité est d’assurer une prise en charge de qualité, adaptée à chaque situation", explique le président de la Métropole Bruno Bernard. Pour ce projet, le coût total des opérations financées par la Métropole s'élève à 680 000 euros.

62 millions investis

Entre 2019 et 2025, la Métropole de Lyon a investit 62 millions d'euros afin de renforcer la politique de protection de l'enfance : "Grâce à ce nouveau lieu d’accueil, nous poursuivons cet engagement en offrant aux jeunes un cadre sécurisant et propice à leur épanouissement", ajoute Bruno Bernard.

Une somme ayant notamment servi à créer une équipe mobile pédopsychatrique, à ouvrir des places en centre parental et à renforcer l'engagement de la Métropole dans la lutte contre la prostitution des mineurs. La villa Tassin s'ajoute ainsi aux trois autres structures déjà existantes : la villa Saint-Priest, la villa Rillieux et l'unité pour adolescents située sur la commune de Bron.

