160 000 véhicules n’auront plus le droit de circuler dans Lyon et Villeurbanne à compter du 1er janvier, hors dérogations. La zone à faibles émissions devient pour la première fois une réalité bien tangible pour de nombreux habitants.

Quels sont les véhicules concernés ?

À partir du 1er janvier 2025, les véhicules à essence mis en circulation entre 1997 et 2005 et les diesels commercialisés avant 2010 ne pourront plus circuler dans le périmètre de la zone à faibles émissions de la métropole de Lyon. Il englobe Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire et les quartiers de Bron et Vénissieux qui sont à l’intérieur du périphérique Laurent-Bonnevay. Cet axe tout comme la M6-M7 et le périph nord sont dans la zone d’exclusion. Dans tous les autres lieux de l’agglomération, les voitures peuvent circuler indépendamment de leur motorisation. De nombreuses communes ont refusé d’intégrer le périmètre pour soustraire leur population à une obligation de changer d’automobile. Selon une étude de 2022 d’UrbaLyon, l’agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine de Lyon, 160 000 véhicules sont concernés par cette nouvelle étape de la ZFE. La Métropole a une vision plus positive et évoque le chiffre de 60 000.