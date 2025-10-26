Actualité
Rhône : il extorque une centaine d’euros à une personne en situation de handicap

  • par la rédaction

    • Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a condamné un homme d’une quarantaine d’années pour avoir extorqué 140 euros à une personne en situation de handicap et placée sous curatelle.

    Mardi 21 octobre, le tribunal de Villefranche-sur-Saône a condamné un homme d’une quarantaine d’années originaire de Tarare, dans le Rhône, pour avoir profité de la faiblesse psychologique d’une personne placée sous curatelle, en raison d’un handicap cognitif et psychomoteur, en lui extorquant 140 euros.

    Selon nos confrères du Progrès, le mis en cause aurait agi en plusieurs fois, lui demandant de lui prêter de l’argent pour s’"acheter des cigarettes". Le préjudice est évalué à 140 euros.

    Déjà condamné à de multiples reprises et avec dix ans de prison derrière lui, l’homme a assuré qu’il ignorait le handicap du plaignant. Il a été condamné à lui verser 500 euros pour préjudice moral, ainsi que 800 euros de frais d’avocat et 300 euros d’amende au Trésor public. Il est enfin interdit d’entrer en contact avec la victime pendant deux ans.

