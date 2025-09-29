Le restaurant italien Deliziosa situé à Villeurbanne fait l'objet d'une fermeture administrative pour "travail dissimulé" et "emploi d'étrangers non-munis d'une autorisation de travail."

Le restaurant italien Deliziosa, situé à Villeurbanne, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône pour travail dissimulé et emploi d'étrangers non-munis d'une autorisation de travail. Situé rue Magenta, l'établissement fait ainsi l'objet d'une fermeture administrative après une visite menée le 16 avril dernier.

Salariés sous-payés et dissimulés

Lors de ce contrôle, l'emploi d'un étranger d'origine bangladaise, démuni d'une autorisation de travail salarié a été constaté. L'homme était occupé à la préparation des pizzas, sans être déclaré, sans contrat de travail, sans rémunération et sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'emploi.

Selon l'enquête réalisée, quatre autres employés ne faisaient pas l'objet de déclaration sociale nominative pour les mois de mars et mai 2025, et réalisaient ainsi un travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés. L'examen des relevés bancaires révèle également que la gérante a procédé aux règlements de faibles rémunération de ses salariés en espèces.

De graves infractions au code du travail et à la sécurité des salariés, telles que l'absence de dispositif de décompte de la durée du travail, ou encore, l'emploi de salariés sans adhésion conforme à un service de santé au travail ont également été relevés par les services en charge du contrôle.

Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, l'établissement devra rester fermé pour une durée d'un mois, à compter du 22 septembre.

Lire aussi :