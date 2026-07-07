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Le pronostic vital de la victime est engagé. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un important incendie de végétation en cours au nord de Lyon

  • par Loane Carpano

    • Un important incendie de végétation est en cours sur la commune de Beaujeu située au nord de Lyon, ce mardi 7 juillet.

    Un nouvel incendie est en cours dans le Rhône ce mardi 7 juillet. Selon Actu Lyon, il s'agirait d'un feu de végétation, en cours depuis 13 h 30, sur la commune de Beaujeu au nord de Lyon.

    Au total, 74 pompiers et quinze engins sont déployés sur place pour tenter de maîtriser les flammes et éviter qu'elles ne se propagent. Deux groupes d'appui spécialisés dans les feux de forêts sont notamment engagés.

    Toujours en cours à 16 h 30, l'incendie aurait déjà brûlé six hectares de végétation. Aucun blessé n'est à déplorer pour le moment.

    Lire aussi : Incendies volontaires à Solaize : le suspect présenté devant la justice ce mardi

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