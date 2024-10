Violences en marge d'OL-Nantes à Décines : un individu interpellé

En marge de la victoire de l'Olympique Lyonnais face au FC Nantes, des violences ont éclaté entre deux groupes de supporters lyonnais. Un homme a été interpellé pour port d'arme prohibée.

C'est une après-midi qui s'annonçait pourtant sous les meilleurs auspices. L'OL venait de l'emporter 2-0, enchainant ainsi une quatrième victoire de rang toutes compétitions confondues et les supporters lyonnais allaient pouvoir fêter cette victoire sous le soleil de Décines.

Mais c'est finalement sur une triste note que s'est terminée la journée au Groupama Stadium. La faute à deux groupes de supporters lyonnais qui n'ont rien trouvé de mieux que de s'affronter sur le parvis du stade à l'issue de la rencontre. Des violences commises, selon plusieurs médias, par des membres des Bad Gones, venus en découdre avec le groupe Six Neuf Pirates en bas du bloc 439, bloc qui accueille depuis le début de la saison ce nouveau groupe de supporter en dessous de l'un des écrans géants du stade.

Deux blessés légers

Ces échauffourées qui ont fait deux blessés légers selon nos confrères de L'Equipe ont également entrainé l'arrestation d'un individu selon BFM Lyon. Un homme a été interpellé pour port d'arme prohibée et placé en garde à vue.

Le groupe Six Neuf Pirates (SNP), créé l'année dernière, compte quelques dizaines de membres et s'affiche comme "antifa". Il a été créé en opposition aux comportements racistes observés depuis quelques années dans les deux virages lyonnais ou en parcage lors des déplacements. Certains membres du SNP avaient multiplié ces dernières semaines les provocations sur les réseaux sociaux, prenant à partie les Bad Gones et Lyon 1950, les deux principaux groupes de supporters lyonnais.

Après le match entre l'OL et Nantes, des individus issus de ces deux groupes d'ultra attendaient donc les SNP en bas de leur bloc pour en découdre. Une violente bagarre a ainsi démarré, prenant au piège les autres spectateurs, dont des enfants et des familles venus assister à la victoire de leur équipe. Selon plusieurs témoins présents sur place, les individus impliqués dans la bagarre étaient armés de ceintures, de poings américains et même de couteaux.

"Ces évènements sont indignes de notre blason"

Après l'intervention des forces de l'ordre, les secours ont pris en charge deux blessés légers dont l'un a été transporté à l'hôpital, toujours selon L'Equipe.

Des violences qui ont fait réagir en début de soirée Laurent Prud'homme, directeur général de l'OL : "Les violences, quelles qu'elles soient, n'ont pas leur place à l'OL. Nous condamnons très fermement les affrontements et agressions qui ont eu lieu dans le stade. Ces événements sont indignes de notre blason. L'OL doit rester uni et indivisible."

Les violences, quelles qu’elles soient, n’ont pas leur place à l’OL. Nous condamnons très fermement les affrontements et agressions qui ont eu lieu dans le stade cet après midi.

Ces événements sont indignes de notre blason.

L’Olympique Lyonnais doit rester uni et indivisible. — Laurent Prud'homme (@LaurentPrudhom) October 6, 2024

La préfecture du Rhône a également réagi, qualifiant ces violences "d'inacceptables" et appelant à "des sanctions exemplaires".