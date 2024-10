L'Asvel stoppe sa série face à Monaco et enchaine

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel a enchainé une troisième victoire de suite en championnat en s'imposant dimanche soir à l'Astroballe face à Monaco.

Dix matchs que l'Asvel attendait ça. Ce dimanche soir, sur le parquet de l'Astroballe, les Villeurbannais se sont imposés 88-71 face à Monaco, une équipe qu'ils n'avaient plus battus depuis le match 5 de la finale de 2022. La fin d'une longue série face au double tenant du titre et une troisième victoire de rang en championnat pour les hommes de Pierric Poupet.

Dans le sillage d'un grand Joffrey Lauvergne (20 points et 4 rebonds), et d'un Théo Maledon bien inspiré (15 points, 3 passes), les Rhodaniens ont profité d'une équipe de Monaco encore en rodage et largement amoindrie par l'absence du duo Mike James - Nick Calathes.

Tout de suite dans le coup, l'Asvel a rapidement pris les commandes du match dans le premier quart temps, dictant sa loi sur son parquet. Devants à la pause de 10 points (46-36), les Villeurbannais ont ensuite compté jusqu'à 22 points d'avance avant de gérer parfaitement la fin de match.

Avec cette troisième victoire en trois matchs de championnat, l'Asvel a rejoint Saint-Quentin en tête du classement. L'équipe de Tony Parker recevra jeudi le Virtus Bologne puis Le Portel en championnat le weekend prochain.