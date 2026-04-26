Lyon : les Ehpad vont bientôt disparaître… Ou presque

Les Ehpad vont bientôt changer de nom. Et ceux de la métropole de Lyon ne dérogeront pas à la règle.

Le gouvernement a annoncé, ce samedi 25 avril, vouloir rebaptiser les Ehpad en "Maisons France Autonomie". La mise en place de ce nouveau nom sera progressive.

L’objectif est fixé pour 2027, au plus tard, comme l'a annoncé le cabinet de la ministre Camille Galliard-Minier, déléguée chargée de l'Autonomie et des Personnes handicapées auprès de la ministre de la Santé, à nos confrères de La Voix du Nord.

Cette mesure vise à transformer l’image de ces établissements pour personnes âgées. Il faut dire que celle-ci a été entachée par la gestion du Covid-19, ainsi que par le scandale Orpea en 2022.

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Un enjeu concret pour les établissements lyonnais

Dans le Rhône, comme ailleurs, ce changement ne sera pas qu’un simple rebranding. Les structures devront répondre à de nouveaux critères pour obtenir le label "Maisons France Autonomie", comme proposer des solutions d’accueil temporaire ou améliorer la qualité de prise en charge des personnes âgées.

La métropole de Lyon compte plusieurs dizaines d’établissements. Tous devront s’adapter aux nouvelles mesures. Et ce, malgré le manque de personnel qui touche le territoire.

Avec cette nouvelle appellation, l’exécutif souhaite faire de ces lieux "des espaces où l’on a envie de vivre et de travailler".