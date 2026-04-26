Actualité
EHPAD
Les Ehpad vont bientôt changer de nom. ©Tim Douet

Lyon : les Ehpad vont bientôt disparaître… Ou presque

  • par Corentin Lucas

    • Les Ehpad vont bientôt changer de nom. Et ceux de la métropole de Lyon ne dérogeront pas à la règle.

    Le gouvernement a annoncé, ce samedi 25 avril, vouloir rebaptiser les Ehpad en "Maisons France Autonomie". La mise en place de ce nouveau nom sera progressive.

    L’objectif est fixé pour 2027, au plus tard, comme l'a annoncé le cabinet de la ministre Camille Galliard-Minier, déléguée chargée de l'Autonomie et des Personnes handicapées auprès de la ministre de la Santé, à nos confrères de La Voix du Nord.

    Cette mesure vise à transformer l’image de ces établissements pour personnes âgées. Il faut dire que celle-ci a été entachée par la gestion du Covid-19, ainsi que par le scandale Orpea en 2022.

    Lire aussi : Rhône : un nouveau schéma départemental pour mieux accompagner les victimes

    Un enjeu concret pour les établissements lyonnais

    Dans le Rhône, comme ailleurs, ce changement ne sera pas qu’un simple rebranding. Les structures devront répondre à de nouveaux critères pour obtenir le label "Maisons France Autonomie", comme proposer des solutions d’accueil temporaire ou améliorer la qualité de prise en charge des personnes âgées.

    La métropole de Lyon compte plusieurs dizaines d’établissements. Tous devront s’adapter aux nouvelles mesures. Et ce, malgré le manque de personnel qui touche le territoire.

    Avec cette nouvelle appellation, l’exécutif souhaite faire de ces lieux "des espaces où l’on a envie de vivre et de travailler".

    à lire également
    "Nous en parlons" : Fabrice Pannekoucke relance le sujet des épreuves des JO 2030 à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    EHPAD
    Lyon : les Ehpad vont bientôt disparaître… Ou presque 14:00
    Littérature : "Le Dernier Roi de Marettimo", un roman magistral 13:00
    "Nous en parlons" : Fabrice Pannekoucke relance le sujet des épreuves des JO 2030 à Lyon 12:08
    Il y a 40 ans, la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire se produisait à Tchernobyl. @Pexels
    Catastrophe de Tchernobyl : 40 ans après, quelles traces à Lyon ? 11:25
    Nuit de tirs dans la métropole de Lyon : Vénissieux, Décines et Villeurbanne visées 10:33
    d'heure en heure
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Lyon : la préfète Fabienne Buccio reçoit les maires du Rhône pour poser les bases du nouveau mandat 09:52
    Anaïs Depommier (à gauche), une des autrices de l'album, et Agnès Vezirian (à droite), directrice de la communication de Lyon Capitale, qui supervise l'édition. @LyonCapitale
    BDécines : le nouvel album de Lyon Capitale sacré, le festival continue ce dimanche 09:30
    François Ruffin a officialisé sa candidature pour 2027.
    "Nous avons 351 jours pour renverser une fatalité" : François Ruffin lance sa campagne présidentielle à Lyon 08:48
    sâone lyon st jean fourviere
    La chaleur s’installe à Lyon, jusqu’à 25 degrés attendus ce dimanche 08:00
    Yoann Cormier, chef de projet de l’exposition au musée des Confluences, est l’invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Expo : le musée des Confluences se transforme en fête malienne 07:00
    Le LOU Rugby reprend des couleurs face à Castres. (Photo by Stephane Pillaud/Icon Sport via Getty Images)
    Top 14 : le LOU Rugby reprend des couleurs face à Castres et relance la course à la Champions Cup 25/04/26
    Psychologue écrit sur un papier
    Rhône : un nouveau schéma départemental pour mieux accompagner les victimes 25/04/26
    L’OL confirme face à l’AJ Auxerre (3-1) et consolide sa place sur le podium de Ligue 1. (Photo by Christophe Saidi/FEP/Icon Sport via Getty Images)
    Football : l’OL confirme face à l’AJ Auxerre et consolide sa place sur le podium de Ligue 1 25/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut