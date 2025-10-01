Un appel à témoins lancé pour identifier un jeune homme près de Lyon

La gendarmerie du Rhône lance un appel à témoin pour identifier ce jeune homme.

Un appel à témoins a été lancé ce mardi 30 septembre par la gendarmerie du Rhône après la découverte d’un jeune homme sans papiers d’identité à Mions. Les enquêteurs tentent de retrouver ses proches.

La gendarmerie du Rhône sollicite l’aide de la population pour identifier un jeune homme retrouvé récemment sur la commune de Mions. Selon les militaires, l’individu, dont l’âge n’a pas été précisé, ne parle pas et ne possédait aucun document permettant de connaître son identité.

Dans un post sur leur réseaux sociaux, les gendarmes indiquent rechercher "toutes personnes qui pourraient nous communiquer des renseignements le concernant". Toute personne disposant d’informations est invitée à composer le 17 ou à contacter directement la brigade de Mions au 04 72 90 17 70.