Villeurbanne : une action prévue par cette association lors du salon du chiot

  • par Clémence Margall

    • L’association de défense des animaux Paz mènera une action ce samedi 6 septembre à 11h15 devant le Double Mixte à Villeurbanne.

    C’est un événement qui cristallise les tensions depuis un mois. Ce week-end du 6 et 7 septembre se tient en effet le salon du chiot au Double Mixte à Villeurbanne, un rendez-vous lors duquel de nombreux éleveurs sont présents pour vendre leurs jeunes animaux. L’association de défense des animaux Paz demande son interdiction depuis le mois dernier et mènera par ailleurs une action ce samedi à 11h15 devant le Double Mixte, situé avenue Gaston Berger.

    L’association précise dans son communiqué que l’action consistera à sensibiliser "les personnes se rendant à cet événement en distribuant des tracts et en tenant des panneaux, dont certains en forme de chatons/chiots, avec des slogans tels que “Les animaux ne sont pas des marchandises”. Il y a aura également des discours au mégaphone."

    "Acheter un animal comme on achète un objet de consommation n’est pas conforme aux valeurs que nous défendons"

    Pour rappel, l’organisateur du salon indiquait le 7 août dernier que ce salon du chiot est bel et bien autorisé par la préfecture et dit rester sensible au traitement des animaux. Également contactée par notre rédaction, la Ville de Villeurbanne précisait que cette décision n'est pas de son ressort, l'événement se déroulant dans un lieu privé et non municipal. Et son maire (PS), Cédric Van Styvandael, d’ajouter sur ses réseaux sociaux : "Acheter un animal comme on achète un objet de consommation n’est pas conforme aux valeurs que nous défendons. (…) J’appelle le législateur à encadrer plus strictement la vente en foires et salons."

