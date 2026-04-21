Actualité
mairie de villeurbanne
Mairie de Villeurbanne. (Image d’illustration) @WilliamPham

Villeurbanne commémore les 111 ans du génocide arménien

  • par LR

    • La Ville de Villeurbanne organise mercredi 23 avril une cérémonie d’hommage ouverte à tous pour honorer la mémoire des victimes du génocide arménien et transmettre ce devoir de mémoire aux nouvelles générations.

    Un temps de recueillement et de transmission sera organisé le 23 avril à Villeurbanne, en partenariat avec la Maison de la culture arménienne de Villeurbanne. Cette commémoration marquera les 111 ans du génocide arménien, qui débuta le 24 avril 1915 et coûta la vie à plus d’1,5 million de personnes.

    La cérémonie débutera à 18 heures devant le mémorial du génocide arménien, place Mendès-France, avec dépôt de gerbes et moment de recueillement. Les prises de parole se poursuivront ensuite dans les salons de l’Hôtel de Ville, avant une programmation culturelle mêlant danse, musique et chants traditionnels arméniens.

    L’événement est gratuit et ouvert à toutes et tous.

    à lire également
    "A deux on ne fait pas un groupe", Véronique Sarselli défend son projet de réforme des groupes politiques

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "A deux on ne fait pas un groupe", Véronique Sarselli défend son projet de réforme des groupes politiques 14:25
    Un "Hub prévention" pour transformer la prise en charge aux Hospices civils de Lyon 13:55
    mairie de villeurbanne
    Villeurbanne commémore les 111 ans du génocide arménien 13:31
    Groupe de personnes Matmut ramassage de déchets
    La Matmut organise une grande collecte de déchets ce samedi 12:59
    voiture police faits-divers
    Refus d’obtempérer à Lyon : un policier blessé après avoir été percuté par un scooter 12:24
    d'heure en heure
    "C'est un modèle" : A Lyon, le groupe scolaire Germaine-Tillion au coeur des enjeux environnementaux 12:06
    banque de savoie
    Résultats historiques pour la Banque de Savoie en 2025 11:45
    2lèves visites
    Des élèves rhodaniens découvrent les coulisses des entreprises du département 11:38
    La Fête Renaissance de retour fin mai dans le Vieux-Lyon 11:11
    La joueuse de l'OL Wendie Renard porte plainte après avoir été victime d'une deepfake 11:05
    Le meilleur flan pâtissier de France est lyonnais 10:25
    Positif au cannabis, un motard lyonnais contrôlé à 154 km/h au lieu de 90 km/h 09:32
    La Lyonnaise Styleto rejoint l’animation de "The Voice Kids" 08:26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut