Villeurbanne commémore les 111 ans du génocide arménien

La Ville de Villeurbanne organise mercredi 23 avril une cérémonie d’hommage ouverte à tous pour honorer la mémoire des victimes du génocide arménien et transmettre ce devoir de mémoire aux nouvelles générations.

Un temps de recueillement et de transmission sera organisé le 23 avril à Villeurbanne, en partenariat avec la Maison de la culture arménienne de Villeurbanne. Cette commémoration marquera les 111 ans du génocide arménien, qui débuta le 24 avril 1915 et coûta la vie à plus d’1,5 million de personnes.

La cérémonie débutera à 18 heures devant le mémorial du génocide arménien, place Mendès-France, avec dépôt de gerbes et moment de recueillement. Les prises de parole se poursuivront ensuite dans les salons de l’Hôtel de Ville, avant une programmation culturelle mêlant danse, musique et chants traditionnels arméniens.

L’événement est gratuit et ouvert à toutes et tous.