Un SUV incendié par des manifestants lors de la manifestation du 1er-Mai 2023 à Lyon. (Photo Julien Barletta)

Ce mardi 21 avril, un groupe de jeunes a mis le feu à une Peugeot 206, stationnée sur l'avenue Galline à Villeurbanne. Malgré l'intervention des pompiers, deux autres véhicules ont été calcinés.

Un incendie a été déclenché ce mardi 21 avril, juste avant 22 h 40, le long du parc René-Dumont, sur l’avenue Galline, à Villeurbanne. Conséquence, trois véhicules ont été calcinés. Selon nos confrères du Progrès, un groupe de jeunes aurait mis le feu à une Peugeot 206 garée sur le bord du trottoir, à l'aide d'un engin inflammable, avant de tourner dans le quartier. Les pompiers et les forces de l'ordre, dépêchés sur place, ont rapidement maitrisé le sinistre.

Malgré leur rapide intervention, l'incendie s'est propagé jusqu'à deux autres véhicules, stationnés à proximité.

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