Un homme de 42 ans, visé par des coups de feu, a évité le pire à Villeurbanne.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 juin. Aux alentours de 4h du matin, deux coups de feu ont été entendus près de la station de métro République, sur la ligne A. D’après les dernières informations de nos confrères du Progrès, un homme de 42 ans aurait été pris pour cible.

Le quadragénaire circulait à trottinette au niveau de l’angle entre le cours de la République et la rue Francis-de-Pressensé, avant d’être visé par deux tirs. Une des deux balles envoyées, de calibre 9 mm, a touché sa basket. L’individu n’a miraculeusement pas été blessé. L’auteur des coups de feu, quant à lui, s’est immédiatement échappé.

Une enquête a été ouverte par la police pour tenter d’en savoir plus sur les faits. Elle tentera de retrouver l’auteur et d’identifier les raisons de cet incident. La victime était connue des services de police.

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