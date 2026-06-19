Face à la canicule qui touche la métropole lyonnaise, la Ville de Villeurbanne adapte l’organisation de ses écoles pour protéger les élèves et le personnel éducatif.

Depuis ce jeudi, le département du Rhône est placé en vigilance orange canicule. La municipalité a annoncé plusieurs mesures exceptionnelles pour les journées du vendredi 19 et du lundi 22 juin afin de garantir "la sécurité et le bien-être des enfants pendant les temps d’accueil périscolaire".

L’accueil périscolaire sera maintenu aux horaires habituels, le matin, pendant la pause méridienne et le soir. La restauration scolaire continuera également de fonctionner, mais les repas servis le midi seront froids afin de limiter la production de chaleur dans les cuisines et de faciliter l’alimentation des enfants.

À noter que l’accueil périscolaire et la cantine ne seront pas facturés aux familles durant ces deux journées.

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Des activités adaptées aux fortes chaleurs

La Ville a également décidé de suspendre l’ensemble des activités sportives organisées dans les écoles. Les enfants seront accueillis dans les salles les moins exposées à la chaleur et les activités se dérouleront, dans la mesure du possible, dans des espaces ombragés ou rafraîchis. Les équipes éducatives veilleront également à encourager les élèves à s’hydrater régulièrement tout au long de la journée.

Au-delà des mesures d’urgence, la municipalité rappelle avoir engagé un plan spécifique doté de 1,25 million d’euros cette année pour améliorer le confort thermique des établissements scolaires les plus exposés. Elle prévoit également l’installation de 83 brasseurs d’air dans plusieurs établissements ainsi que la création d’ombrières dans les cours des écoles Renan Nord et Lazare-Goujon.

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