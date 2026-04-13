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Le Théâtre National Populaire de Villeurbanne se prépare à accueillir un ciné-spectacle. @WilliamPham

Villeurbanne : un ciné-spectacle original programmé au TNP fin avril

  • par Corentin Lucas

    • Les amateurs de cinéma et de théâtre vont être comblés par la compagnie issue de Lyon, La Cordonnerie, du 23 au 29 avril à Villeurbanne.

    Le Théâtre national populaire (TNP) programme du 23 au 29 avril L’affaire L.ex.π.Re ("Elle expire"), une création de la compagnie lyonnaise La Cordonnerie, présentée pour la première fois en novembre dernier à Chambéry (Savoie).

    Conçu par Métilde Weyergans et Samuel Hercule, ce spectacle, décomposé en trois actes, repose sur un dispositif "bi-frontal" qui permet de suivre deux récits distincts en parallèle. Autrement dit, les deux histoires partagent une même bande sonore, mais se déroulent dans des contextes différents.

    La première histoire suit une comédienne belge en tournée, interprétant Phèdre de Jean Racine. La seconde s’intéresse à Max, un homme sans emploi vivant en mobil-home, dont le quotidien est principalement rythmé par la nuit.

    Entre ces histoires, les puristes pourront entendre quelques vers de la pièce Phèdre de Jean Racine. À noter que les séquences filmées intégrées à la représentation ont été tournées à Chambéry.

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