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Photo d’illustration police. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Lyon : des policiers visés par des mortiers d’artifice dans le quartier Gorge-de-Loup

  • par LR
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    • Jeudi 16 avril, des policiers ont été visés par des tirs de mortiers d’artifice dans le quartier Gorge-de-Loup (9e arr.). Parmi les quatre individus présents, un suspect a été interpellé.

    Hier, jeudi 16 avril, les forces de l’ordre ont été dépêchées dans le quartier Gorge-de-Loup, dans le 9e arrondissement de Lyon, après des départs de feu sur la voie publique.

    Selon nos confrères du Progrès, les faits se sont déroulés au niveau de la rue Jean-Zay avant que, quelques minutes plus tard, la police ne soit visée par des tirs de mortiers d’artifice.

    Quatre individus ont été aperçus sur place. L’un des membres du groupe est parvenu à prendre la fuite, tandis que les trois autres ont été contrôlés. Un suspect a été retrouvé avec un mortier d’artifice caché dans son dos, un briquet et une paire de gants. Il a été interpellé.

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