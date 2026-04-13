Du 15 au 19 avril prochains, Villeurbanne organisera le festival "Côté Jardins" dont la thématique portera sur la cohabitation entre citadins et animaux.

"Cohabiter et vivre avec les animaux", voici le thème du festival "Côté Jardins" qui se tiendra du 15 au 19 avril prochains à Villeurbanne. Dans le cadre de cet événement, plusieurs animations seront organisées dans des lieux clés de la ville. L'objectif ? Apprendre à partager l'espace urbain avec les différentes espèces présentes à Villeurbanne.

Parmi les activités proposées, le grand public pourra notamment construire des nichoirs à oiseaux et à chauve-souris avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO), observer la diversité des insectes pollinisateurs, échanger avec une éducatrice canine sur les "chiens urbains", ou encore, participer à un atelier pour se familiariser avec les chauve-souris.

A noter qu'une inscription au préalable est nécessaire pour certaines activités.

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