À Villeurbanne, les quartiers des Buers et de Croix-Luizet font leur mue

Depuis dix ans, la Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne se mobilisent pour transformer la 19e municipalité de France. Ce mercredi était présentée la suite du projet de transformation urbaine du quartier des Buers et de la porte de Croix-Luizet.

Villeurbanne poursuit sa transformation. Ce mercredi matin, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, ainsi que Salwa Philibert, sous-préfète chargée de la politique de la ville, étaient réunis pour présenter les premiers résultats des travaux et la suite du projet d’aménagement du quartier des Buers et de la porte de Croix-Luizet.

Un projet structurant pour la 19e commune de France, qui comporte la création de 500 nouveaux logements et la réhabilitation de 600 autres logements, ainsi que la création de trois nouvelles voies lyonnaises qui relieront la Doua, Saint-Jean et le centre de la métropole.

Le logement, un enjeu majeur

Secteur central de Villeurbanne, le quartier des Buers abrite aujourd’hui près de 6 000 habitants. Le Terrain des Soeurs a été le premier projet d’aménagement des Buers. 440 logements, situés hors du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), y ont été livrés en 2021 pour un coût total de 14 millions d’euros.

Le gros des travaux prévus par le NPNRU s’est, lui, concentré sur les résidences Pranard et Bouvier, toutes deux situées de part et d’autre de la rue du 8-mai-1945. La résidence Croix-Luizet, qui comptait 100 logements, a été détruite en 2021. Entre 2021 et 2022, ce sont 191 logements de la résidence Pranard qui ont été réhabilités, notamment par d’importants travaux d’isolation thermique et de modernisation des parties communes. Le coût des travaux s’élève à environ 90 000 euros par logement.

Bâtiment E de la résidence Pranard, dans le quartier des Buers. Les travaux doivent s'achever en 2025. Photo CM

Les travaux sur les bâtiments E et F de la résidence Pranard ont débuté l’année dernière. La quasi-totalité des locataires a pu être relogée durant cette période. Les 16 logements du bâtiment E seront réhabilités et les 117 logements du bâtiment F seront, quant à eux, restructurés. Les deux bâtiments seront également connectés au réseau de chaleur urbain. Enfin, 48 logements étudiants et des espaces communs verront le jour dans le bâtiment F. La fin des travaux est prévue pour 2025.

Faire des Buers un espace agréable et sécurisé

La Métropole de Lyon et la mairie de Villeurbanne ambitionnent de faire de la rue du 8-mai-1945 une "véritable colonne vertébrale du quartier." D’importants travaux ont déjà été réalisés sur cette rue. C'est aussi le cas sur la place des Buers et la rue de la Boude. Des feux de signalisation et des pistes cyclables y ont été installés pour mieux sécuriser la zone pour les piétons, 120 m2 de pelouse ainsi que six espaces végétalisés ont été créés et une vingtaine d’arbres ont été plantés. "Le dénominateur commun à toutes ces réalisations est d’offrir un cadre de vie plus agréable pour toutes et tous", explique la Métropole de Lyon.

Bâtiments de la résidence Pranard au quartier des Buers après les travaux 2022. Photo CM

L’arrivée du T9 et les ambitions économiques

L’arrivée du tramway T9 en 2026 sur l’avenue Salengro contribuera également à ce grand plan de réaménagement. Le tramway reliera Charpennes en 12 minutes et participera ainsi "au désenclavement du quartier", tout en développant "de nouveaux potentiels d’activités économiques idéalement connectées au réseau TCL", notamment avec le campus de la Doua situé à proximité.

Ce mercredi, le maire socialiste de Villeurbanne se disait "fier et heureux de la qualité du travail de la Métropole, des entreprises et de la ville de Villeurbanne". Rejoint sur ce point par Salwa Philibert, qui décrit ce projet comme "un pari qui n’était pas gagné", mais qui a permis "aux habitants de s’approprier leur quartier et d’être spectateurs de sa transformation." Malgré ces avancées Cédric Van-Styvendael n'oublie pas "l’ampleur des travaux qui nous reste à faire".

Bruno Bernard, Salwa Philibert et Cédric Van Styvendael ont présenté les premiers résultats du plan de réaménagement du quartier des Buers. Photo CM

