Villeurbanne : malgré des négociations avec la Ville, le préavis de grève de la police tient toujours

Malgré les propositions de la mairie et une assemblée générale tenue mardi 16 juin, les policiers municipaux de Villeurbanne n'ont pour l'instant pas retiré leur préavis de grève.

Face à des conditions de travail jugées "dégradées", la police municipale de Villeurbanne a déposé un préavis de grève courant jusqu'à septembre, il y a quelques jours. En cause ? Le déplacement d'une partie des effectifs de jour vers des horaires de soirées pour pallier des absences ou des postes vacants.

Selon les informations du Progrès, une assemblée générale entre les effectifs s'est tenue mardi 16 juin pour étudier les propositions formulées par la mairie afin de mettre fin au préavis de grève.

Objectif recrutement

Parmi ces propositions, la Ville s'engagerait à ne plus reconduire les notes de service sur l’adaptation temporaire des horaires de travail. Elle organiserait également un temps de négociation spécifique dédié au régime indemnitaire de la police municipale. Un point important, puisqu'il représente un levier majeur dans le recrutement des agents, aujourd'hui manquants. Sur ce même thème, la municipalité propose d’associer les agents à la construction d’une stratégie de recrutement. Enfin, elle souhaiterait mettre en place des réunions trimestrielles, dédiées aux organisations syndicales de la police municipale.

Si une vingtaine de policiers a pris part à l'assemblée, aucune décision n'a pour l'instant été prise. En attendant, le préavis de grève tient toujours, des mobilisations pourraient donc survenir dans les prochains jours, notamment lors Des Invites de Villeurbanne.

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