Villeurbanne lance Solidar’été, une ligne téléphonique pour rompre l’isolement

La Ville de Villeurbanne lance jusqu’au 15 septembre prochain un service d’appels réguliers pour rompre l’isolement des personnes âgées ou en situation de handicap.

Alors qu’une nouvelle vague de chaleur est attendue en fin de semaine dans le Rhône, la Ville de Villeurbanne lance Solidar’été, un service d’appels réguliers aux personnes de plus de 65 ans ou en situation de handicap jusqu’au 15 septembre afin de lutter contre leur isolement.

Disponibles sur inscription, les appels sont opérés par le Centre communal d’action sociale (CCAS) et adaptés à chaque besoin, d’une fois par semaine à une fois par jour si nécessaire. Ce suivi permet ainsi de rassurer les personnes inscrites au registre de veille et de maintenir le lien avec d’autres services : aides ménagères, infirmiers, pompiers, médecins, etc.

Inscriptions au 04 72 65 80 80 ou via le formulaire en ligne sur Solidar'été (au registre de veille canicule).

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