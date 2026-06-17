Actualité
Condamné pour agressions sexuelles, un kinésithérapeute passe devant le Conseil de l’Ordre. © iStock

Rhône et Isère : consulter un kiné sans ordonnance devient possible pour certains patients

  • par LR

    • Dans le Rhône et l’Isère, plusieurs centaines de masseurs-kinésithérapeutes participent à une expérimentation nationale permettant aux patients d’accéder directement à certains soins, sans prescription médicale préalable.

    Prendre rendez-vous chez un kinésithérapeute sans passer par son médecin traitant est désormais possible dans le Rhône et l’Isère. Cette évolution s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation nationale visant à faciliter l’accès aux soins et à alléger les démarches des patients.

    Concrètement, les personnes concernées peuvent consulter directement un professionnel participant au dispositif. Au total, 289 masseurs-kinésithérapeutes dans le Rhône et 192 en Isère se sont inscrits à cette expérimentation. Les séances sont remboursées dans les conditions habituelles par l’Assurance maladie.

    Lors de la première consultation, le praticien réalise une évaluation et assure un suivi en lien avec le médecin traitant, qui reste informé de la prise en charge. Si la situation l’exige, le patient est réorienté vers un médecin.

    L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes précise qu’un annuaire des professionnels volontaires est accessible via l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) afin de permettre aux habitants d’identifier les kinés concernés.

    à lire également
    À Lyon, des médecins découvrent les premiers cas de transmission humaine d'une maladie de peau animale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône et Isère : consulter un kiné sans ordonnance devient possible pour certains patients 08:57
    À Lyon, des médecins découvrent les premiers cas de transmission humaine d'une maladie de peau animale 08:25
    Ils annoncent jusqu’à 20 degrés à Lyon ce samedi 4 avril. (@Guillaume Lamy)
    Le Rhône se réchauffe, les réserves s'amenuisent : les acteurs de l'eau lancent l'alerte 07:56
    Canicule : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:42
    Lyon soleil
    Un mercredi ensoleillé et caniculaire à Lyon, jusqu'à 34 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    Virginie Carton
    Tourisme à Lyon : "Nous enregistrons une baisse de 4 % des nuitées", alerte Virginie Carton 07:00
    Vénissieux : la majorité LFI baisse les tarifs de sa nouvelle piscine 16/06/26
    Vicky Foods de
    Vicky Foods investit 25 millions d'euros dans une nouvelle ligne de production 16/06/26
    Lyon : la cantine et les activités périscolaires suspendues à l’école Aristide Briand après des incidents, la police mobilisée 16/06/26
    Boîte aux lettres
    Bron : après une semaine de grève, les guichetiers de La Poste ont repris le travail  16/06/26
    Villefranche : des braqueurs tentent de forcer une bijouterie avec leur voiture 16/06/26
    .
    Frédéric Bortot, nouveau président de France Active Ain 16/06/26
    Prison Montluc hommage Marc Bloch
    Lyon : 82 ans après sa mort, une cérémonie d'hommage à Marc Bloch organisée dans la prison de Montluc 16/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut