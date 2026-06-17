Dans le Rhône et l’Isère, plusieurs centaines de masseurs-kinésithérapeutes participent à une expérimentation nationale permettant aux patients d’accéder directement à certains soins, sans prescription médicale préalable.

Prendre rendez-vous chez un kinésithérapeute sans passer par son médecin traitant est désormais possible dans le Rhône et l’Isère. Cette évolution s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation nationale visant à faciliter l’accès aux soins et à alléger les démarches des patients.

Concrètement, les personnes concernées peuvent consulter directement un professionnel participant au dispositif. Au total, 289 masseurs-kinésithérapeutes dans le Rhône et 192 en Isère se sont inscrits à cette expérimentation. Les séances sont remboursées dans les conditions habituelles par l’Assurance maladie.

Lors de la première consultation, le praticien réalise une évaluation et assure un suivi en lien avec le médecin traitant, qui reste informé de la prise en charge. Si la situation l’exige, le patient est réorienté vers un médecin.

L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes précise qu’un annuaire des professionnels volontaires est accessible via l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) afin de permettre aux habitants d’identifier les kinés concernés.