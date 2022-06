Villeurbanne : l’Asvel perd le 1er match de sa finale contre Monaco

(Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Battue (82 à 74) sur son parquet de l’Astroballe, à Villeurbanne, à l’occasion du premier match de sa finale contre Monaco, l’Asvel se retrouve déjà dos au mur.

Malgré la chaleur étouffante qui pesait sur la ville et l’Astroballe mercredi soir, l’Asvel a pris une douche froide au terme du premier match de la finale du Championnat de France où elle est opposée à Monaco. Dans cette rencontre au sommet de la Betclic Elite, les Monégasques ont pratiquement fait la course en tête tout au long de la rencontre.

🏀 Monaco prend l'avantage dans ces Finales. Mais la série est encore longue ! Remobilisation pour revenir à hauteur dès vendredi (20h30) à l'Astroballe#LDLCASVEL #FinalesBetclicELITE pic.twitter.com/NGtq6PSJ35 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 15, 2022

En réussite à trois points et au rebond, les joueurs de Monaco ont imposé leur rythme aux Villeurbannais, qui ont connu un regain de forme dans le 3e quart temps, gagné 18-16, après avoir perdu le premier 29-17 et d’être menés 49-36 à la mi-temps. La révolte lancée par Villeurbanne n’aura pas été suffisante pour revenir sur Monaco, qui a réussi à maintenir l’écart entre sept et quinze points jusqu’à la fin de la rencontre pour finalement s’imposer 82 à 74.

Désormais, l’Asvel se retrouve dos au mur dans cette finale au meilleur des cinq matchs. Le match deux est prévu dès ce vendredi, de nouveau à l’Astroballe, avant un déplacement à Monaco pour le match trois.