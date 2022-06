La chaleur étouffante est en train d'écraser Lyon et la France entière. Alors que des températures estivales sont attendues jusqu'à la fin de la semaine, Météo France a placé les départements de la Drôme et de l'Ardèche en alerte orange canicule ce jeudi 16 juin.

Cette fois, elle est bien là. La vague de chaleur particulièrement précoce et redoutée par les spécialistes est en train de frapper de plein fouet la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si le mercure devrait afficher jusqu'à 33 degrés au pic de la journée à Lyon, Météo France a d'ores et déjà placé l'Ardèche et la Drôme en alerte orange canicule.

Il faudra donc faire preuve de prudence dans les deux départements les plus au sud de la région. Mais ce n'est pas tout. Le Puy-de-Dôme, le Cantal ainsi que la Haute-Loire sont en vigilance jaune canicule tout au long de la journée de jeudi 16 juin. "Fuir" le soleil et la chaleur étouffante semble ainsi un pré-requis pour traverser convenablement cet épisode de canicule trop précoce selon les spécialistes.

Se protéger de la chaleur

Pour se protéger lors de cet épisode de fortes chaleurs, Santé publique France propose quelques conseils :