Pollution : avec la chaleur, la qualité de l'air est toujours mauvaise à Lyon

Conséquence de la vague de chaleur qui s'abat sur Lyon et partout en France, la qualité de l'air sera mauvaise entre Rhône et Saône ce jeudi 16 juin. Un taux de pollution enregistré en corrélation directe avec les températures estivales de ces derniers jours.

Alors que la chaleur frappe de plein fouet la France et le département du Rhône, les taux de pollution remontent et la qualité de l'air est mauvaise à Lyon et dans plusieurs territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Le niveau d'ozone pose problème

Selon le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air dans la région, "jeudi 16 Juin, avec le retour d’un ciel plus dégagé et des températures qui resteront élevées, les niveaux d’ozone devraient encore légèrement augmenter, augmentation cependant modérée par le vent de nord qui devrait disperser les polluants".

Ainsi, "une qualité de l’air majoritairement mauvaise est attendue sur l’ensemble de la région mais les seuils de vigilance ne devraient pas être dépassés", tempère l'observatoire spécialisé.

