Samedi 25 juin à l'Astroballe, le club de basket de Lyon-Villeurbanne (Asvel) a remporté son troisième titre consécutif de champion de France en Betclic Élite. Un exploit qui n'avait plus été réalisé depuis 32 ans.

Il fallait avoir les nerfs solides pour regarder le match 5 de la finale de Betclic Élite hier soir. Face à Monaco, l'Asvel s'est fait un peu peur mais n'a pas craqué. Un peu peur parce qu'à 46 secondes de la fin du quatrième quart-temps, Monaco a repris les commandes du match. Et la Roca Team de mener de trois points à neuf secondes de la fin du match (71-74). Irrespirable. À deux secondes, l'Asvel égalise par l'intermédiaire d'Élie Obono (75-75) et envoie la finale dans une autre dimension : celle de la prolongation.

Au bout du suspense

D'abord devant, puis se laissant rattraper, Lyon-Villeurbanne arrache la victoire sur un contre défensif stratosphérique de William Howard. La fin de partie est haletante mais finalement, c'est bien l'Asvel qui l'emporte au bout du suspense sur un dernier lancer-franc d'Obono (84-82).

Troisième titre consécutif

Les joueurs, le staff et le président du club, Tony Parker, pouvaient exulter sur le buzzer. Les casquettes "champion de France 2022" étaient tout de suite sorties pour célébrer cette victoire historique. Depuis 32 ans, aucun club n'avait remporté trois championnats consécutifs (2019, 2021 et 2022 pour Lyon-Villeurbanne. Le championnat ayant été arrêté en 2020). C'est aussi le quatrième titre en six ans pour les Villeurbannais et le 21e de l'histoire du club. Grandiose.