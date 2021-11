Villeurbanne : l’Asvel affronte l’armada du Real-Madrid à l'Astroballe

Minée par les blessures et alors qu’elle reste sur une défaite en Euroligue, l’Asvel reçoit ce soir l’une des plus grandes équipes européennes. Les hommes de TJ Parker tenteront de faire tomber le Real Madrid, emmené par quatre joueurs français, dont deux anciens Villeurbannais.

Ce mardi soir marque le début d’une semaine relevée pour les champions de France en titre, qui accueilleront à Villeurbanne deux géants du basket européens, le Real Madrid (ce soir) et le FC Barcelone (vendredi soir). Un immense défi pour les hommes de TJ Parker, qui évoluent sans plusieurs de leurs cadres, blessés, et qui restent sur une défaite à Belgrade sur la scène européenne.

Ils pourront toutefois compter sur un très bon Elie Okobo ces dernières semaines, alors que ce soir, à 20 heures, le Real Madrid, actuel 3e de l’Euroligue, se présente avec quatre joueurs français, dont deux anciens de la maison villeurbannaise. Thomas Heurtel et Guerschon Yabusele retrouvent leur ancienne équipe avec qui ils ont remporté le Championnat de France en juin dernier.

En très grande forme depuis le début de la saison et certainement le plus gros danger du côté de l’équipe espagnole, Guerschon Yabusele devrait faire souffrir la défense de Villeurbanne, bien qu’il ait confié retrouver avec "plaisir" son ancienne équipe. "J'ai encore beaucoup d'amis là-bas, je m'entends toujours super bien avec l'encadrement. J'ai absolument envie de gagner ces deux matches-là [aller et retour, NDLR]. On parlait déjà de ce match avant le début de saison. C'est le genre de dates que l'on retient, le genre de matches qu'on aime jouer, surtout contre des amis", déclarait-il hier à l’AFP.