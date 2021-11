Only Lyon dévoile une vidéo spectaculaire pour promouvoir la métropole lyonnaise

Only Lyon, l'agence chargée de la promotion de la Métropole de Lyon, a dévoilé ce mardi 16 novembre un clip vidéo qui explore les beautés de la ville et de ses alentours.

En fond sonore, la musique de Woodkid est entraînante. A l'image, de courtes scènes de vie dans la métropole lyonnaise se succèdent. Le nouveau clip produit par Only Lyon, l'agence marketing chargée de la promotion de la métropole, a été dévoilé ce mardi 16 novembre. Très télégénique, il dresse le portrait d'une agglomération qui vit au rythme de la gastronomie, des fleuves, des skate-parks, des commerces de proximité, des pistes cyclables et des traboules. Il y a évidemment un sentiment de déjà-vu dans cette vision de carte postale de la ville - pas une seule voiture n'est présente dans le clip -, mais le résultat est très esthétique.

"Nous sommes fiers de vous présenter "Lyon, I love you". Plus qu'un film de destination, une véritable déclaration d'amour à Lyon et ses habitants", a écrit François Gaillard, le directeur général d'Only Lyon, sur son compte Linkedin. Pour lui, cette vidéo ressemble à un adieu puisqu'il quittera son poste à la fin du mois de novembre pour rejoindre l'organisme France Montagnes.