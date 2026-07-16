Actualité
Action de L214 à Lyon le 14 juin 2025

Villeurbanne : L214 cible Carrefour pour dénoncer l'élevage intensif

  • par LR

    • L'association L214 organisera une action samedi matin devant l'hypermarché Carrefour de Villeurbanne. Elle demande à l'enseigne de réduire de moitié le nombre d'animaux issus de l'élevage intensif d'ici à 2030.

    L214 poursuit sa campagne contre l'élevage intensif. Ce samedi 18 juillet, de 10 heures à midi, des militants se rassembleront devant l'hypermarché Carrefour de Villeurbanne, rue Anatole-France, dans le cadre d'une mobilisation organisée simultanément dans 25 villes françaises.

    A lire aussi : A Lyon, L214 organise une immersion dans la "réalité des élevages et des abattoirs"

    L'association entend dénoncer le recours de l'enseigne à l'élevage intensif pour proposer des prix bas. Les bénévoles installeront un lapin géant, exposeront des portraits d'animaux issus d'élevages intensifs et distribueront des tracts aux clients.

    L214 appelle Carrefour à s'engager à réduire de 50 % le nombre d'animaux tués d'ici à 2030, une revendication portée par une pétition ayant déjà recueilli près de 150 000 signatures. L'association invite également le distributeur à rejoindre le Plant Protein Pact, qui encourage le développement des alternatives végétales et la réduction de la place des produits issus de l'élevage intensif.

    à lire également
    La solution AlpSemi. ©AlpSemi
    La startup grenobloise AlpSemi lève 17 millions d’euros

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Villeurbanne : L214 cible Carrefour pour dénoncer l'élevage intensif 10:52
    La solution AlpSemi. ©AlpSemi
    La startup grenobloise AlpSemi lève 17 millions d’euros 10:41
    PAF Police aux frontières
    Un jeune homme frappe des policiers de Villeurbanne : une mâchoire cassée 10:10
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : 35 000 euros de vêtements volés dans une boutique de la Part-Dieu 09:28
    Tiffany Joncour
    Sénatoriales 2026 : le RN désigne Laurent Primault dans le Rhône 08:55
    d'heure en heure
    Orages en Auvergne-Rhône-Alpes : plus de 9000 impacts de foudre recensés sur la région 08:25
    Le Rhodanien François-Noël Buffet promet une "indépendance totale" pour devenir Défenseur des droits 08:08
    orages
    Orages violents : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:44
    Lyon soleil
    Un jeudi toujours très lourd à Lyon avant l'arrivée des orages 07:14
    À Lyon, Marine Tondelier et Grégory Doucet mobilisés pour garantir l'accès à des logements "dignes et abordables" 15/07/26
    Culina Hortus
    Lyon : "le meilleur restaurant végétarien du monde" va fermer ses portes 15/07/26
    Un restaurant KFC ouvre prochainement près de Romans-sur-Isère 15/07/26
    Un nouveau magasin Noz va ouvrir ses portes à Valence 15/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut