Villeurbanne : L214 cible Carrefour pour dénoncer l'élevage intensif

L'association L214 organisera une action samedi matin devant l'hypermarché Carrefour de Villeurbanne. Elle demande à l'enseigne de réduire de moitié le nombre d'animaux issus de l'élevage intensif d'ici à 2030.

L214 poursuit sa campagne contre l'élevage intensif. Ce samedi 18 juillet, de 10 heures à midi, des militants se rassembleront devant l'hypermarché Carrefour de Villeurbanne, rue Anatole-France, dans le cadre d'une mobilisation organisée simultanément dans 25 villes françaises.

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L'association entend dénoncer le recours de l'enseigne à l'élevage intensif pour proposer des prix bas. Les bénévoles installeront un lapin géant, exposeront des portraits d'animaux issus d'élevages intensifs et distribueront des tracts aux clients.

L214 appelle Carrefour à s'engager à réduire de 50 % le nombre d'animaux tués d'ici à 2030, une revendication portée par une pétition ayant déjà recueilli près de 150 000 signatures. L'association invite également le distributeur à rejoindre le Plant Protein Pact, qui encourage le développement des alternatives végétales et la réduction de la place des produits issus de l'élevage intensif.