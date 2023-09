L'hôpital des Charpennes recherche des volontaires âgés de 60 à 85 ans pour tester la mémorisation spatiale à l'aide de la réalité virtuelle.

À l'aide de la réalité virtuelle, une startup lyonnaise, en collaboration avec l'hôpital des Charpennes mène une étude sur les effets de l’âge sur les capacités cognitives de navigation spatiale. Plus précisément, cette étude permet de travailler sur la mémorisation spatiale. Pour ce faire, l'hôpital recherche des volontaires âgés entre 60 et 85 ans.

"Au travers de l’utilisation de masques de réalité virtuelle qui vont nous permettre de reconstituer un lieu existant, il s’agira d’évaluer les effets de l’âge sur la capacité à se repérer dans l’espace et à mémoriser des repères", souligne Romain Bachelet, neuropsychologue en charge de l’étude.

Une indemnisation de 50 euros

L'étude concerne donc les femmes et hommes âgés entre 60 et 85 ans, retraités, ne présentant pas de trouble cognitif diagnostiqué et sans plainte mnésique. L'hôpital recherche jusqu'à 80 volontaires au cours de l'année. Les participants seront récompensés à hauteur de 50 euros. À noter que la visite ne dure que deux heures, pendant lesquelles le sujet devra réaliser des tests psychométriques en réalité virtuelle et répondre à des questionnaires.

Les volontaires devront envoyer un mail à CRC.VCF@chu-lyon.fr ou appeler le service des HCL au 04 72 43 20 10.