La CGT des HCL dénonce le transfert de personnel dans des locaux amiantés 

Les Hospices Civils de Lyon prévoient de déplacer du personnel dans un lieu qui serait amianté dès le mois de novembre. La CGT HCL accuse la direction de mettre "en danger volontairement" les agents. Les HCL assurent que des travaux sont prévus.

Dans un communiqué, la CGT des Hospices Civils de Lyon (HCL) dénonce le déménagement prévu dès le 6 novembre de personnel vers le site Lacassagne des HCL, car celui-ci serait encore amianté. Un déménagement qui permettrait aux HCL d'utiliser les locaux qu'ils occupent actuellement "pour l’ouverture de la maison des femmes victimes de violences", prévue pour le 8 mars 2024. La CGT salue donc un "beau projet" sur le papier, mais qui, selon elle, cache "un envers de décor peu glorifiant mettant en danger la santé de l’équipe."

"Une exposition à la fibre d’amiante suffit à les exposer à de graves maladies dont les conséquences pourraient être fatales" Communiqué de la CGT HCL

Les conditions sanitaires des locaux choisis par les HCL sont jugées "préoccupantes" par les membres de la CGT, car "une exposition à la fibre d’amiante suffit à les exposer à de graves maladies dont les conséquences pourraient être fatales", expliquent-ils dans le communiqué. De son côté, la direction des HCL affirmerait que les locaux sont sans danger, mais refuserait "de le mettre par écrit", pointe la CGT. Soutenue par l’inspection du travail, cette dernière dénonce également le silence de son employeur quant aux nombreuses "alternatives proposées."

Des travaux prévus pour octobre

Contactée par Lyon Capitale, la direction des HCL essaie de relativiser la situation et conteste la mise en danger de ses employés. Cette dernière assure que "le diagnostic amiante, préalable à tous les travaux, n’a révélé une présence d’amiante que dans les joints de vitrage et les panneaux de remplissage en galgal, qui seront enlevés durant ce chantier de rénovation". Les HCL affirment également que tout sera mis en oeuvre pour que les travaux soient réalisés "en conformité avec la réglementation et selon la procédure habituelle aux HCL, protégeant à la fois les occupants et le personnel d’exécution de toute exposition à l’amiante".

Les travaux de rénovation du site Lacassagne avaient déjà commencé en 2017 et se poursuivront donc dès le 2 octobre, "pour une durée d’environ 8 mois." La direction tient à préciser qu’une "entreprise spécialisée exécutera ces tâches sous contrôle d’un coordinateur sécurité santé" et que "les bureaux situés à proximité du chantier ne seront pas occupés pendant les travaux".

Pour le moment donc, aucun retour en arrière ne semble envisagé par la direction des HCL. Tandis que la CGT HCL affirme que son employeur ne "remplit pas ses fonctions", en refusant de reporter l'installation du personnel à la fin des travaux.