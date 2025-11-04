L'espace commercial du haut Bugey situé à Arbent (Ain) accueillera bientôt deux nouvelles enseignes en ses murs.

Ça bouge du côté de l'espace commercial du haut Bugey situé à Arbent (Ain). Entre déménagement et nouvelles arrivées, la zone commerciale vieille de dix ans, connaîtra prochainement des changements.

Premier sur la liste, la fermeture du magasin Action, qui déménagera dans un nouveau bâtiment construit quelques mètres plus loin. L'enseigne discount sera remplacée par une boutique Jsyk, une enseigné danoise spécialisée dans l'équipement de maison et la décoration.

A noter également, l'ouverture d'une boutique de l'enseigne de prêt à porter Armand Thiery. Selon les informations du Progrès, cette dernière devrait prendre la place de l'ancien magasin Casa juste avant les fêtes de Noël.

