Jeudi 14 mars, l'ensemble des collèges de Bron sera en grève contre la dotation horaire globale mise en place pour 2024 par l'Académie de Lyon.

L'Académie de Lyon fait face depuis quelques mois à une forte mobilisation des personnels de l'éducation, en particulier dans les collèges. Certains personnels s'opposent aux nombreuses mesures nouvellement mises en place par le gouvernement. Parmi elles, la baisse de la dotation horaire globale (DHG), qui fixe les heures postes et les heures supplémentaires, fait particulièrement grincer des dents les enseignants. Les collèges de Bron seront donc en grève ce jeudi après-midi devant le rectorat pour marquer leur opposition à cette mesure.

33 heures de cours en moins au collège Monod

À Bron, le collège Théodore Monod a ainsi vu sa DHG amputée de 33 heures d'enseignements par rapport à 2023. "Ce qui met en péril la qualité de l'enseignement à l'égard de nos élèves et les conditions de travail des personnels", estiment les personnels de l'établissement. Ces heures en moins impliquent donc pour le collège d'abandonner certains dispositifs pédagogiques. C'est notamment le cas des demi-groupes en langues, SVT et Physique-Chimie. Selon les enseignants, "tous les cours de soutien scolaire par discipline disparaîtraient purement et simplement".

Une perte horaire qui se heurte aux mesures imposées par le gouvernement dans le cadre du "choc des savoirs". Les établissements doivent notamment mettre en place des groupes de niveaux en français et mathématiques. Une nouveauté réservée pour l'instant aux élèves de 6e et 5e, mais qui ne passe pas auprès de certains enseignants, selon qui ces groupes auraient un impact sur "le processus de construction de l'identité sociale de l'élève et son apprentissage". Les enseignants estiment en somme qu'un tel dispositif fragiliserait les élèves en difficulté et défavorisés.

"Pour garantir la réussite de tous", les établissements demandent donc le retrait de la DHG actuelle et l'ouverture de négociations. Ils souhaitent en effet que les volumes horaires cessent d'être rabotés. Enfin, les enseignants exigent que le "choc des savoirs" et ses groupes de niveaux ne soient pas mis en place.