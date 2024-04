Toujours en opposition aux dernières réformes de l'Education Nationale, les personnels de quatre collèges seront en grève pour la rentrée.

La rentrée va être perturbée dans plusieurs collèges de l'agglomération lyonnaise. Les personnels éducatifs et pédagogiques des collèges Aragon, Triolet, Eluard et Alain seront en effet mobilisés lundi et mardi contre la réforme du collège. Soutenu par la Fédération des parents d'élèves, ce mouvement répond à l'appel à la grève de l'intersyndicale du Rhône.

Pour rappel, les manifestations s'enchaînent depuis plusieurs mois dans l'Education Nationale. À l'échelle métropolitaine seulement, une vingtaine de mobilisations ont eu lieu depuis le début d'année. L'immense majorité porte ainsi sur les nouvelles mesures du gouvernement, le manque de personnels et de moyens et les suppressions de classes.

Lire aussi :

"C'est une école du tri social que Nicole Belloubet et Gabriel Attal mettent en place" Personnels mobilisés des collèges de Vénissieux et Saint-Fons Tweet

Deux jours au moins de mobilisation

Les quatre établissements mobilisés lundi portent ainsi les mêmes revendications. Ils s'opposent à la réforme du collège, au "choc des savoirs" et aux groupes de niveau annoncés pour la rentrée 2024. Selon eux, ces groupes de niveau reviennent à trier les élèves, ce qui renforcera les inégalités et la compétition. "C'est une école du tri social que Nicole Belloubet et Gabriel Attal mettent en place", estiment les personnels mobilisés. Ces nouvelles mesures impliquent également de nouvelles contraintes organisationnelles et pédagogiques dont les collèges ne veulent pas.

Il n'y aura donc pas cours le 29 avril dans les collèges Aragon, Triolet, Eluard et Alain, situés à Vénissieux et Saint-Fons. Les personnels éducatifs et pédagogiques se réuniront au parc des Minguettes à partir de 11 h 30 autour d'un repas. La mobilisation devrait se poursuivre mardi 30 avril par une opération collège désert. Ces établissements espèrent ainsi se faire entendre par l'Académie de Lyon et l'Education Nationale.

Lire aussi : "Laissez-nous notre proviseur" : un lycée de Villeurbanne en grève ce jeudi