Le tiers-lieu "Au 37bis" ouvre ses portes ce lundi dans le 1er arrondissement. Un espace pensé pour accompagner les aînés dans une vieillesse active et solidaire.

Situé au 37bis rue Chenavard, en plein cœur de Lyon, l’ancien bâtiment de l’école Lévi-Strauss change de vocation, tout en restant fidèle à l’intérêt général. Ce lundi 5 mai à 11h30, la Ville de Lyon inaugure "Au 37bis", un tiers-lieu dédié au bien vieillir, en présence du maire Grégory Doucet, de Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement, et de Malika Haddad-Grosjean, adjointe à la Ville Inclusive.

Lutter contre l'isolement et renforcer le lien social

Pensé comme un lieu ressource pour les seniors, "Au 37bis" abrite désormais le Spot Senior du 1er et 2e arrondissement, un espace de proximité co-construit avec le tissu associatif local et le Conseil des aînés. L’objectif : lutter contre l’isolement, favoriser l’autonomie et renforcer le lien social.

Le lieu proposera des ateliers culturels, numériques ou santé, des animations de quartier, un espace de convivialité ainsi qu’un accompagnement administratif et numérique. Des médiateurs seront également présents pour guider les usagers dans leurs démarches.