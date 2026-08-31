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Deux personnes ont été blessées Photo illustration @CM

À Villeurbanne, un homme armé d'un couteau blesse deux personnes, le suspect toujours en fuite

  • par Romain Balme
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    • Après avoir blessé au couteau son ex-compagne ainsi que son compagnon ce dimanche à Villeurbanne, un homme est activement recherché pour des faits d'homicide.

    Ce dimanche 30 août, la police est intervenue en urgence vers 23 heures dans la rue Alexandre Boutin (Villeurbanne). Armé d'un couteau, un homme s'est présenté devant le logement de son ex-compagne, qui était avec un autre homme, révèle ActuLyon.

    Selon les premières informations, l'individu est parvenu à toucher son ex-femme au niveau de la main, ainsi que son compagnon. L'homme armé a ensuite pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. Il est encore recherché. Une enquête a été ouverte pour des faits de tentative d'homicide.

    Lire aussi : Cannabis, cocaïne, MDMA, héroïne et une arme saisis dans un box à Villeurbanne

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