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Image d’illustration de la police nationale. © Tim Douet

Vénissieux : 10 000 euros en liquide et du tabac de contrebande découverts après le déclenchement d’une alarme

  • par La Rédaction
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    • Appelés pour un possible cambriolage aux Minguettes, les policiers ont finalement découvert deux hommes, 10 000 euros en espèces et plusieurs cartons de cigarettes de contrebande.

    Une alarme a conduit les policiers sur une tout autre piste, vendredi 28 août au soir à Vénissieux. Alertées après le déclenchement du dispositif dans un appartement de l’avenue Jean-Cagne, les forces de l’ordre pensaient intervenir pour un cambriolage. Sur place, un policier aurait constaté qu’une baie vitrée était ouverte et serait entré dans le logement. À l’intérieur, deux hommes se trouvaient avec le fils du propriétaire. Ce dernier était notamment en train de compter des billets.

    Les policiers découvrent alors 33 cartons, 50 cartouches de cigarettes de contrebande et environ 10 000 euros en liquide. Les deux hommes, de nationalité albanaise, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans un trafic de tabac de contrebande.

    Le fils du propriétaire, également mis en cause, a été déféré dimanche 30 août. Selon une source judiciaire citée par nos confrères du Progrès, les occupants pourraient même avoir déclenché eux-mêmes l’alarme, provoquant ainsi l’intervention des policiers et leur propre interpellation.

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