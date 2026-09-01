À table
L’équipe de Amicus. « Les « amis de la cour »
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La table du mois à Lyon : Amicus

  • par Guillaume Lamy

    • Amicus : affaire classée ou le verdict d’une cuisine décomplexée à charge.

    L’amicus curiae désigne, en droit, une personne ou une organisation qui n’est pas partie à un procès, mais qui est autorisée à donner son avis au tribunal pour l’aider à mieux juger une affaire. Littéralement, un “ami de la cour”.

    À deux pas du nouveau palais de justice de Lyon, Amicus tient audience dans un tout autre esprit. Pas de robe (bien qu’il y en ait), pas de plaidoirie (à part sur les plats), juste des épicuriens autour d’une table venus délibérer sur le menu plutôt que sur un dossier.

    Il faut reconnaître que le quartier, lui, ne plaide pas franchement en sa faveur. Comprenez : on ne s’y aventure pas spontanément… sauf pour aller récupérer des batteries rares chez 1001 Piles ou si on est convoqué par le tribunal en comparution immédiate. Mais la défense a un argument massue à faire valoir : le fameux bouchon Daniel et Denise qui siège juste à côté. Une pièce à conviction suffisante pour emporter la décision et requalifier le trajet en sortie qui en vaut la peine.

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