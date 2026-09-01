Métropole de Lyon : plusieurs lycées en grève cette semaine, une mobilisation prévue ce mardi devant le rectorat

Le lycée Brossolette de Villeurbanne est "majoritairement" en grève ce mardi 1er septembre, jour de rentrée. D’autres lycées rejoindront le mouvement de contestation jeudi, tandis que deux rassemblements sont prévus devant le rectorat cette semaine.

La rentrée s’annonce compliquée pour les élèves de l’est lyonnais ce mardi 1er septembre. Après s’être mobilisés à plusieurs reprises lors de l’année scolaire précédente, plusieurs lycées de Vaulx-en-Velin, Vénissieux ou encore Villeurbanne seront en grève cette semaine pour dénoncer les conditions de travail et d’accueil des enseignants et des élèves.

Cela concernce le lycée Brossolette de Villeurbanne, "majoritairement" en grève ce mardi, tandis qu’un rassemblement se tiendra devant le rectorat à 13 heures. Jeudi, les lycées Faÿs (Villeurbanne), Doisneau (Vaulx-en-Velin) et Brel (Vénissieux) seront en grève. Les personnels des établissments demandent par ailleurs une audience commune avec le rectorat. Un rassemblement aura lieu, là aussi, à 13 heures devant le rectorat.

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Moins d’élèves par classe, éducation prioritaire…

Dans leur communiqué, les établissements demandent une nouvelle fois la baisse des effectifs par classe, l’augmentation des cours en demi-groupes, des seuils "clairs" d’élèves par classe, dont "pas plus de 15 élèves en CAP, pas plus de 20 élèves en Seconde, en filière professionnelle et technologique, pas plus de 24 élèves en Première et Terminale générale." Les enseignants souhaitent également que ces établissements soient classés dans l’éducation prioritaire. Et d’ajouter : "Le rectorat n’a apporté aucune réponse satisfaisante à nos demandes. Au contraire, les moyens dont nous disposons en cette rentrée sont encore très insuffisants ! C’est pourquoi nous continuons la mobilisation en cette rentrée 2026."

Une assemblée générale aura lieu jeudi pour décider de la reconduction ou non de la grève. "Nous sommes convaincus que nos élèves peuvent réussir si le rectorat accorde enfin à nos lycées les moyens dont ils et elles ont besoin. Nous sommes convaincus que notre mobilisation peut être décisive pour défendre et améliorer nos conditions de travail !", concluent enfin les personnels éducatifs.

Une grève au lycée Lumière ce jeudi à Lyon

À Lyon aussi, le lycée Lumière, situé dans le 8e arrondissement, sera en grève ce jeudi, dès 8 h 30. Dans un communiqué diffusé ce mardi, les personnels enseignants dénoncent "les conditions de travail dégradées" dans lesquelles se déroule cette rentrée scolaire. Fin juillet, ils auraient en effet appris qu’un demi-poste de CPE ne serait pas reconduit cette année, alors qu’ils s’inquiètent "depuis de nombreuses années" d’un climat scolaire "particulièrement tendu." Ils précisent que 150 déclenchements d’alarme et 10 conseils de discipline ont été recensés l’année dernière.

L’absence de personnels de secrétariat et d’agents territoriaux fragiliserait également les conditions d’accueil des lycéens. "Dans ces conditions, il ne nous semble pas envisageable d’accueillir les élèves ce jeudi 3 septembre", justifient-ils, précisant qu’une demande d’audience a été envoyée à Anne Bisagni-Faure, rectrice de l’académie de Lyon.

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