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Loup © Pexels / Steve

Présence d'un loup dans le Rhône : l’État prend de nouvelles mesures

  • par LR

    • Après des attaques d’un loup dans le massif du Pilat et dans l’Ouest rhodanien, le préfet du Rhône, Etienne Guyot, prend de nouvelles mesures, dont l’autorisation de tirs de défense, en complément des autorisations déjà données.

    Ce qui n’était alors qu'une suspicion a finalement été confirmée : les attaques de troupeaux domestiques constatées ces dernières semaines sur le massif du Pilat et dans l’Ouest rhodanien ont bien été commises par un loup, indique la préfecture du Rhône ce lundi. La présence de louveteaux a également été attestée sur le massif du Pilat ces dernières semaines.

    En réponse aux nouvelles attaques, le préfet du Rhône, Etienne Guyot, a demandé à ce qu’une réunion d’information se tienne ce lundi 31 août à Claveisolles à destination des exploitants agricoles. À l’issue de ce rendez-vous, de nouvelles mesures ont été prises à l’État, dont la mise en œuvre de tirs de défense des troupeaux par les lieutenants de louveterie dans le massif du Pilat et l’Ouest rhodanien, en complément des autorisations déjà données aux éleveurs.

    La préfecture rappelle par ailleurs que le loup est une espèce protégée et que sa destruction intentionnelle est interdite. Des tirs létaux sont toutefois autorisés en cas d’attaque sur un troupeau domestique.

    Lire aussi : Attaques de loups : les Jeunes agriculteurs du Rhône interpellent l’État

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