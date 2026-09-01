Lyon 8e : la France insoumise présente ses propositions sur la sécurité dans le quartier des États-Unis

Après plusieurs épisodes de violence ces derniers mois, la France insoumise du 8e arrondissement détaille ses propositions concernant le trafic de drogue, les fusillades et les tensions liées à l’occupation de l’espace public.

Dans un communiqué publié le 31 août, la France insoumise du 8e arrondissement revient sur les violences survenues ces derniers mois dans le quartier des États-Unis, notamment les fusillades et les conflits liés à l’occupation de l’espace public.

Concernant le trafic de drogue, le mouvement propose de concentrer les moyens sur les têtes de réseaux, avec davantage d’enquêtes judiciaires, financières et patrimoniales. Il défend également la légalisation du cannabis et le développement de mesures de prévention et de réduction des risques. La France insoumise réclame par ailleurs davantage de moyens pour les services publics, les structures sociales et la prévention dans les quartiers populaires. Sur la sécurité, elle se prononce pour une police de proximité et contre une augmentation de la vidéosurveillance.

Le mouvement évoque aussi les tensions autour des barbecues organisés dans l’espace public. Il propose de créer des espaces dédiés et encadrés, avec notamment des horaires de fin, ainsi que de renforcer la médiation avec les riverains. La France insoumise demande enfin davantage de moyens pour le quartier des États-Unis, qu’elle estime "laissé à l’abandon depuis des dizaines d’années".