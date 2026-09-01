"Offrir les meilleures conditions d’apprentissage" : Grégory Doucet accueille des élèves du 6e arrondissement pour la rentrée scolaire

Ce mardi 1er septembre, les élèves lyonnais ont retrouvé le chemin de l’école. Pour cette rentrée, le maire de Lyon Grégory Doucet s’est rendu à l’école primaire Louis Pradel, dans le 6e arrondissement.

Au petit matin de ce mardi 1er septembre, les élèves faisaient leur grande rentrée. Grégory Doucet, maire de Lyon, s’est rendu à l’école primaire Louis Pradel, dans le 6e arrondissement, pour accueillir les enfants avec son adjointe à l’Éducation et aux Droits des enfants, Stéphanie Léger, la rectrice de l’académie de Lyon, Anne Bisagni-Faure, et le maire du 6e arrondissement, Samuel Soulier.

À Lyon, 207 écoles accueillent les élèves pour cette nouvelle année scolaire. Dans la cour de l’établissement, l’émotion était notamment palpable chez les enfants faisant leur entrée en CP. "On a vu du stress ce matin, notamment pour ceux entrant au CP, mais on a surtout vu des enfants ravis de retrouver le chemin de l’école et leurs amis", a observé Grégory Doucet.

📝Le maire de Lyon, Grégory Doucet, rend visite à l’école primaire Louis Pradel (Lyon 6e) ce mardi à l’occasion de la rentrée scolaire.#Lyon #Rentrée #Doucet pic.twitter.com/LpB0koMEyL — Lyon Capitale (@lyoncap) September 1, 2026

Près de 150 chantiers réalisés durant l’été

Le choix de l’école Louis Pradel n’est pas anodin pour la municipalité. "On a voulu venir ici à l’école Louis Pradel, parce que c’était pour moi une des écoles qui illustre le mieux l’engagement que nous avons pu avoir, notamment pour le bien-être des enfants", explique le maire.

La Ville affirme avoir profité de la période estivale pour réaliser près de 150 chantiers, dont plusieurs dans les établissements scolaires. Parmi les opérations mises en avant figurent notamment les cours naturelles, destinées à végétaliser les espaces et à mieux lutter contre les fortes chaleurs "afin d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage et d’épanouissement à nos enfants", souligne Grégory Doucet. "Ici, on a planté plusieurs arbres. Ils sont encore jeunes, mais on les a vus pousser depuis trois ans. Ils commencent à apporter de l’ombre et à protéger les enfants pendant les périodes de fortes chaleurs".

Autre priorité affichée cette année : la lutte contre les violences à l’école, notamment le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles. "On a bien préparé cela avec madame la rectrice", indique le maire écologiste.

Plus de 1 500 élèves en situation de handicap

L’inclusion est également un enjeu majeur pour cette rentrée. La Ville de Lyon compte plus de 1 500 élèves en situation de handicap dans ses écoles. "On a besoin de renforcer nos actions pour les accompagner le mieux possible", reconnaît le maire.

Présente aux côtés de la municipalité, la rectrice Anne Bisagni-Faure a salué "le travail des enseignants sur l’engagement pédagogique", a-t-elle déclaré. "La première des priorités est le langage. C’est la base de tout pour réduire les inégalités", estime-t-elle.

Grégory Doucet a conclu en rappelant les investissements réalisés au cours de la précédente mandature. 350 millions d’euros auraient ainsi été consacrés au plan éducatif.

📝« Notre priorité est d’offrir aux enfants les meilleures conditions d’apprentissage »



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