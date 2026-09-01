Un mardi chaud et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 30 degrés attendus

C'est une nouvelle belle journée estivale qui attend Lyon et son agglomération ce mardi 1er septembre 2026, avec un thermomètre qui atteindra les 30 degrés dans l'après-midi.

Pour ce premier jour du mois de septembre, l'été est toujours présent à Lyon. Ce mardi 1er septembre s'annonce ainsi largement ensoleillé malgré quelques nuages élevés présents tout au long de la journée.

Côté températures il fait 16 degrés ce mardi matin et le mercure atteindra les 30 degrés au meilleur de la journée. Une chaleur estival et des températures 5 degrés au dessus des normales de saison.