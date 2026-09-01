Accident mortel dans le Beaujolais : les neuf blessés pendant les vendanges sont désormais hors de danger

Un drame est survenu dans les vignes à Vaux-en-Beaujolais. Photo archives @LC

Dix jours après le grave accident survenu pendant les vendanges à Vaux-en-Beaujolais, causant la mort d’un adolescent de 17 ans, le parquet de Villefranche-sur-Saône indique que les neuf blessés sont hors de danger.

Le drame s'est produit le samedi 22 août, peu avant midi, au lieu-dit Le Plageret, dans le Beaujolais. Une benne transportant plusieurs vendangeurs, tractée par un engin agricole, s’était renversée alors qu’elle circulait dans une montée. Un adolescent de 17 ans est décédé dans l’accident.

Neuf autres saisonniers ont été blessés, dont deux pris en charge en urgence absolue. Dix jours après les faits, le parquet de Villefranche-sur-Saône a indiqué à nos confrères du Progrès, ce lundi 31 août, que tous les blessés sont désormais dans un état stabilisé.

Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées. Les investigations se poursuivent. Une défaillance mécanique ou une erreur humaine sont notamment envisagées.

Le conducteur du tracteur, placé en garde à vue après l’accident, avait été entendu par les enquêteurs. Les dépistages d’alcool et les examens toxicologiques s’étaient révélés négatifs.

Lire aussi : Beaujolais : les vendanges 2026 débutent exceptionnellement tôt