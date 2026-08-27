Cannabis, cocaïne, MDMA, héroïne et une arme saisis dans un box à Villeurbanne

Une barre du Tonkin, épicentre villeurbannais du deal de drogue. @LC

Deux hommes ont été interpellés mercredi soir rue du Tonkin, à Villeurbanne, après une opération anti-drogue menée par les forces de l’ordre.

Dans la soirée du mercredi 25 août, deux hommes ont été interpellés rue du Tonkin, à Villeurbanne. Une forte odeur de stupéfiants émanant d’un aurait attiré l’attention des policiers, en plus des mouvements suspects des deux individus dans le secteur.

La perquisition du local a permis de découvrir différentes drogues, mais également une arme et de l’argent liquide. Plus précisément, les forces de l’ordre ont mis la main sur 52 grammes de cannabis, 24 grammes d’herbe, 67 grammes de cocaïne, 100 grammes de MDMA et 47 grammes d’héroïne, selon les informations du Progrès.

Un revolver accompagné d’une quarantaine de cartouches de calibre 357 Magnum ainsi que 1 500 euros ont également été saisis.

Une enquête a été ouverte. Les deux hommes interpellés ne seraient pas originaires du quartier.

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